السعودية تفتتح فندق 5 نجوم لرعاية القطط

افتتحت العربية السعودية فندق 5 نجوم في العاصمة الرياض لاستقبال القطط، وهو الأول من نوعه في المملكة.

تأسس فندق ” بيتويا “عام 2021، وهو معتمد من طرف الحكومة السعودية ويستقبل أنواع وأعمار وأحجام للقطط المختلفة ويوفر الرعاية لهم.

توضح هدى العتيبي، صاحبة الفندق أن : “المكان ومتنفس لمحبي القطط وليس فقط لأصحابها، لمن يريد قضاء بعض الوقت مع هذه القطط، حيث نستضيف حاليًا أكثر من 20 قطًا أليفًا من مختلف الأعمار والأحجام. وسلالات مختلفة، ونرحب بأي شخص يريد أن يكون ضيفنا، للتعرف على القطط، وكل هذا يتم تحت إشراف متخصصين موجودين في الفندق “.

مشيرة إلى أن الفندق لديه ملف مفصل عن كل قط، يتضمن نوعه وكل المعلومات عنه، خاصة معلوماته الصحية وسجلات التلقيحات الطبية التي تلقاها”، مؤكدة أن الفندق “لا يُسمح فيه بالبيع أو بالشراء”.

وقالت هند محمد، إحدى الزبونات، لوكالة رويترز للأنباء إن الفندق ساعدها في التخلص من مشكلة كبيرة كانت تواجهها عندما اضطرت للغياب عن المنزل لفترة طويلة.

وأضافت هند أن فندق “بتويا” ساعدها في رعاية القطط من خلال استقبالها أثناء غيابها وتزويدها بمعلوماتها من خلال التطبيق.