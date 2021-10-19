السعودية تفجر أزمة بين نيوكاسل والأندية الإنجليزية

صوتت الأندية الإنجليزية لصالح حظر مؤقت على نيوكاسل، يمنع النادي من إبرام صفقات رعاية مربحة مع شركات لها علاقة بالملاك السعوديين الجدد.

وجاء الاجتماع الذي عقد الاثنين، بحضور 20 ناديا بما فيهم ممثلو نادي نيوكاسل، تكملة للاجتماع الأول الذي ضم 19 ناديا، و المخصص لمناقشة الآثار المالية لوجود الملاك الجدد لنيوكاسل كمنافسين.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية، من بينها صحيفة “الغارديان” أن الأندية ضغطت للتصويت على قرار “الحظر”، الذي تم تمريره بأغلبية 18 صوتا، وعارضه نيوكاسل فقط، في وقت امتنع فيه نادي مانشستر سيتي عن التصويت.

ومثّل نيوكاسل في الاجتماع لي تشارنلي، المدير الإداري الحالي، حيث وصف التعديل الذي أقرته الأندية بغير القانوني.

وجاء اجتماع الأندية الإنجليزية، بعد شعورها بالقلق من أن المالكين السعوديين لنيوكاسل قد يبرمون صفقات مع شركات سعودية يمكن أن تمنحهم ميزة إضافية، تكون ضد مبدأ المنافسة.