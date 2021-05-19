السعودية تقترح تنظيم المونديال مرّة كلّ سنتَين

إحياء مشروع "ميّت" لِبلاتيني

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم مُقترح تنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين، بدلا من أربع سنوات.

وسيوضع المُقترح على طاولة مجلس “الفيفا”، الذي يعقد اجتماعا بِتقنية التحاضر عن بعد هذا الجمعة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وراء هذا المقترح، استنادا إلى ما ذكره الموقع الإنجليزي “إنسايد وورلد فوتبال”، الأربعاء. عِلما أن الهيئة الخليجية للعبة ذاتها شجّعت الرئيس الأسبق لـ “الفيفا” البرازيلي جواو هافلانج على تنظيم كأس القارات عام 1992، المنافسة التي ألغاها الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد إقامة نسخة روسيا 2017.

ودأبت “الفيفا” على تنظيم كأس العالم مرّة كلّ أربع سنوات، منذ أوّل نسخة بِالأوروغواي عام 1930، وإلى غاية طبعة أمريكا وكندا والمكسيك (تنظيم ثلاثي) عام 2026، على الأقلّ.

وطُرح مُقترح تنظيم المونديال مرّة كلّ سنتَين في أروقة “الفيفا” أواخر التسعينيات، لكنه لم يُبصر النور. وكان وراءه – آنذاك – الفرنسي ميشال بلاتيني، بعد أن عيّنه الرئيس جوزيف بلاتر في منصب مستشار.

وحاول بلاتيني تكرار السيناريو الناجح للنسخة الجديدة لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا موسم 1992-1993، واهتمامه منصبّ على “الدجاجة التي تبيض الذهب”! المسؤول الكروي الفرنسي ذاته الذي انتهت مسيرته في السنوات القليلة الماضية بِعقوبة الإيقاف، بعد تورّطه في قضايا فساد.

وإذا كان رجال “الفيفا” قد اعتادوا على تطبيق أيّ مشروع يرفع العائدات المالية، بِصرف عن النظر عن “سلبياته”، فهل يقبل الأوروبيون هذا المُقترح؟ خاصة وأن تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين يُعيق إقامة منافسة “الأورو”، التي تُقام مرّة كلّ أربع سنوات. ثم بِالنظر إلى أن اتحاد القارة العجوز لكرة القدم هو الهيئة الوحيدة للعبة التي لا تقبل أن يُملي الاتحاد الدولي للعبة عليها منطقه، والأمثلة كثيرة جدا.