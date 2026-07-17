السعودية تقدم تعازيها جراء فاجعة دار الايتام بالمحمدية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص إثر نشوب حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائر.”

وأضافت الوزارة في منشور لها على منصة “إكس” اليوم الجمعة 17 جويلية، أن المملكة السعودية تعبر “عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.”