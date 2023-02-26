-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

السعودية تقدّم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

الشروق أونلاين
  • 54
  • 0
السعودية تقدّم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
ح.م
الرئيس الأوكراني يستقبل وزير الخارجية السعودي

وقّعت السعودية يوم الأحد مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تقدّم المملكة بموجبها حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كييف بقيمة 400 مليون دولار.

ووقّع الاتفاق في العاصمة الأوكرانية كييف بحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

وتتضمن الاتفاقية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، “برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار”.

كما يشمل الاتفاق “تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار، كمنحة مقدّمة من الحكومة السعودية لصالح أوكرانيا. من خلال الصندوق السعودي للتنمية”.

وأكدت السعودية بالمناسبة، “حرصها على دعم أوكرانيا وشعبها الصديق. في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد”، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
برج الكيفان في حداد بعد فقدانها عددا من أبنائها

برج الكيفان في حداد بعد فقدانها عددا من أبنائها

النقابي حرُ في ممارسة السياسة بعيدا عن المناصب القيادية

النقابي حرُ في ممارسة السياسة بعيدا عن المناصب القيادية

فرنسا تريد التعاون القضائي مع الجزائر في ملفات قانون الأسرة

فرنسا تريد التعاون القضائي مع الجزائر في ملفات قانون الأسرة

نشرية خاصة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر العديد من الولايات

نشرية خاصة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر العديد من الولايات

تعاون جزائري مصري للوقاية من الفساد

تعاون جزائري مصري للوقاية من الفساد

عصرنة قطاع العدالة عملية واسعة النطاق ومتواصلة

عصرنة قطاع العدالة عملية واسعة النطاق ومتواصلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد