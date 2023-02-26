السعودية تقدّم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

وقّعت السعودية يوم الأحد مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تقدّم المملكة بموجبها حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كييف بقيمة 400 مليون دولار.

ووقّع الاتفاق في العاصمة الأوكرانية كييف بحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

وتتضمن الاتفاقية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، “برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار”.

كما يشمل الاتفاق “تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار، كمنحة مقدّمة من الحكومة السعودية لصالح أوكرانيا. من خلال الصندوق السعودي للتنمية”.

وأكدت السعودية بالمناسبة، “حرصها على دعم أوكرانيا وشعبها الصديق. في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد”، يضيف المصدر.