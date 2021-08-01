السعودية تكشف عن موعد استقبال المعتمرين من الخارج

كشفت السعودية أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ابتداء من 10 أوت الجاري، مشيرة إلى أنهم يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد لصحيفة “عكاظ” “سيبدأ المعتمرون بدءا من تاريخ 10 أوت 2020 بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

وأوضح “أن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني”، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

وأشار المتحدث إلى ضرورة حصول المعتمرين على لقاحات كورونا حتى تتوفر لأجسامهم أجسام مضادة تكافح فيروس كورونا، موضحًا أن الوزارة لا تحدد أنواع اللقاحات، لكن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي من تعتمد أنواع اللقاحات.

وأكد أن المملكة اعتمدت حتى الآن لقاحات فايزر وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون، وليس ذلك نهاية الطريق، حيث تتابع الهيئة الدراسات العالمية كل يوم، لكي نتوسع في أنواع اللقاحات”.