السعودية تمدّد خفض إنتاجها التطوّعي من النفط

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد، أن المملكة ستُمدد الخفض التطوعي من إنتاجها على النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، فقد جاء قرار التمديد جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك +.

“وسيستمرّ إنتاج السعودية من النفط عند مستوى 9 ملايين برميل يوميا. وبعد ذلك، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية بالتدريج، وفقاً لظروف السوق”، يضيف المصدر.

من جهتها، ستقوم الجزائر بتمديد خفض إنتاجها من النفط، بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024، حسب ما ذكره بيان لوزارة الطاقة والمناجم يوم الأحد.

وبناء على هذا القرار، المتخذ بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك + أيضا، سيستمرّ إنتاج الجزائر من النفط عند مستوى 908 آلاف برميل يوميًا.