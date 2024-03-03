-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

السعودية تمدّد خفض إنتاجها التطوّعي من النفط

الشروق أونلاين
  • 115
  • 0
السعودية تمدّد خفض إنتاجها التطوّعي من النفط
أرشيف
أوبك

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد، أن المملكة ستُمدد الخفض التطوعي من إنتاجها على النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، فقد جاء قرار التمديد جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك +.

“وسيستمرّ إنتاج السعودية من النفط عند مستوى 9 ملايين برميل يوميا. وبعد ذلك، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية بالتدريج، وفقاً لظروف السوق”، يضيف المصدر.

من جهتها، ستقوم الجزائر بتمديد خفض إنتاجها من النفط، بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024، حسب ما ذكره بيان لوزارة الطاقة والمناجم يوم الأحد.

وبناء على هذا القرار، المتخذ بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك + أيضا، سيستمرّ إنتاج الجزائر من النفط عند مستوى 908 آلاف برميل يوميًا.

مقالات ذات صلة
عرقاب يتباحث مع الأمين العام لمنظمة “أوبك” تطورات السوق البترولية

عرقاب يتباحث مع الأمين العام لمنظمة “أوبك” تطورات السوق البترولية

307 وعاء عقاري معروض للاستثمار وطنيا

307 وعاء عقاري معروض للاستثمار وطنيا

أنبوب الغاز العابر للصحراء يشق طريقه بتقدم كبير

أنبوب الغاز العابر للصحراء يشق طريقه بتقدم كبير

خارطة طريق سوق الغاز تنطلق من “إعلان الجزائر”

خارطة طريق سوق الغاز تنطلق من “إعلان الجزائر”

عرقاب: معهد “GRI” سيجعل من الجزائر مركزا عالميا في تطوير الغاز

عرقاب: معهد “GRI” سيجعل من الجزائر مركزا عالميا في تطوير الغاز

هذا ما بحثه عرقاب مع رئيس مجلس إدارة “غازبروم” الروسية

هذا ما بحثه عرقاب مع رئيس مجلس إدارة “غازبروم” الروسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد