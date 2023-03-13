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السعودية تمنع إسرائيليين من المشاركة في احتفال للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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السعودية تمنع إسرائيليين من المشاركة في احتفال للأمم المتحدة
الأرشيف
قرية العلا السعودية

منعت السعودية إسرائيليين، من حضور حدث سياحي للأمم المتحدة في قرية العلا السعودية.

وقالت وكالة بلومبرغ إن الأمم المتحدة اختارت قرية “كفر كاما” داخل الأراي الفلسطينية المحتلة من بين 32 موقعا آخر كأفضل وجهات السياحة الريفية لهذا العام.

ودعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قرويين ومسؤولين من الكيان  إلى جانب مسؤولين من 22 دولة إلى الحدث الذي يستمر يومين في القرية السعودية.

لكن الإسرائيليين لم يحصلوا على تأشيرات، وفقا لأشخاص مطلعين تحدثوا لبلومبرغ.

ويوم الاثنين الماضي، طلبت الأمم المتحدة من وزارة السياحة السعودية إصدار التأشيرات للوفد الإسرائيلي بداعي “ضمان الحقوق المتساوية”، وفقا لرسالة استعرضتها بلومبرغ.

وللإشارة تم بناء كفر كاما من قبل المهاجرين الشركس من منطقة شمال غرب القوقاز في أواخر 1800م، على الرغم من أن التاريخ الأثري في المنطقة يعود إلى قرون سابقة. وظلت المدينة شركسية في الغالب منذ ذلك الحين.

والعديد من سكانها البالغ عددهم 3,500 نسمة مسلمون ويتحدثون اللغة الشركسية كلغة أولى.

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