السعودية تنفي اعتداء قواتها على مهاجرين إثيوبيين

نفت السعودية يوم الخميس ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن “اعتداء حرس الحدود السعودي على مهاجرين إثيوبيين” أثناء عبورهم إلى أراضيها من اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، عن مصدر مسؤول لم تذكر هويته، أن المملكة “تنفي المزاعم المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية اليمنية”.

وأكد المصدر أن هذه المعطيات “لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى مصادر غير موثوقة”. ووصفها بـ”الادعاءات الكاذبة والمُسيسة والمضللة”.

كما اتّهم المصدر منظمة هيومن رايتس ووتش “بالترويج لهذه الادعاءات، في سياق حملات إعلامية مغرضة، تتم إثارتها بشكل متكرر، لأهداف وغايات مشبوهة”.

قبل أن يذكر بأن القوات السعودية سبق لها أن “قدّمت الرعاية الطبية اللازمة، لمجموعات بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة”.

وشدد المصدر السعودي على “التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة، بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها، وفي القانون الدولي”.