السعودية توافق على الانضمام إلى منظمة شنغهاي

وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الأربعاء، على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.

وستمنح السعودية صفة “شريك الحوار” في منظمة شنغهاي للتعاون. وهي اتحاد سياسي وأمني، يضمّ عدّة دول على غرار الصين والهند وروسيا.

وتأسست المنظمة عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا. قبل أن توسّع إلى الهند وباكستان، ثم إيران في وقت لاحق.

ونقلت وكالة “رويترز” أن السلطات السعودية ناقشت انضمام المملكة إلى المنظمة، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البلاد.