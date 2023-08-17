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السعودية توقّع “شراكة استراتيجية” مع الدوري الإسباني

الشروق أونلاين
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السعودية توقّع “شراكة استراتيجية” مع الدوري الإسباني
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شعار الدوري الإسباني للمحترفين

أعلنت رابطة الدوري الإسباني للمحترفين “LALIGA” عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع حملة “روح السعودية”، وهي الهوية الرسمية للسياحة في المملكة.

وستكون “روح السعودية”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، الراعي الدولي للدوري الإسباني لكرة القدم، بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين إن هذه الشراكة الإستراتيجية “سترسّخ جهود روح السعودية في جذب شرائح أكبر من المسافرين حول العالم”.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للدوري الإسباني للمحترفين أوسكار مايو، أن الاتفاقية “ستساهم في الارتقاء بسمعة وانتشار الدوري الإسباني في العالم العربي”.

كما أشار سفير الدوري الإسباني للمحترفين إيكر كاسياس، إلى أن “التطور الهائل لكرة القدم والفعاليات الرياضية بالمملكة، قيمة مضافة تعزز جاذبية الوجهات السياحية السعودية”، يضيف المصدر.

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