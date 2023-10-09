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رياضة

السعودية تُقدّم طلب تنظيم المونديال وحديث عن دعم 70 بلدا

الشروق الرياضي
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السعودية تُقدّم طلب تنظيم المونديال وحديث عن دعم 70 بلدا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن تقدّمه إلى “الفيفا” بِطلب الترشّح الرّسمي لِبلده، لِاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وقال رئيس الاتحاد السعودي وعضو مجلس “الفيفا” ياسر بن حسن المسحل: “كشفنا خلال الأسبوع الماضي، عن طموح السعودية في استضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم. ويُمثّل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع”.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع اتحاد الكرة السعودي، أن بلده يُركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف مُتكامل، يُظهر قدرات السعودية لِتنظيم هذه البطولة، والترحيب بِجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وسيتم الكشف لاحقا عن المزيد من التفاصيل، حول ملف ترشّح السعودية لِاستضافة المونديال. وفقا للمصدر.

وكان رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو في اجتماع لِمجلس هيئته في الأيّام القليلة الماضية، قد دعا بلدان منطقتَي آسيا وأوقيانوسيا استثناءً، إلى تقديم طلبات تنظيم كأس العالم 2034.

هذا ويتردّد في ساحة الكرة السعودية صدى، فحواه أن 70 بلدا قدّم دعمه للدولة الخليجية من أجل استضافة مونديال 2034.

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