السعودية تُودّع كأس الخليج مُبكّرا

ودّع منتخب السعودية مساء الخميس مُبكّرا ومن الدور الأوّل منافسة كأس الخليج لِكرة القدم.

وخسرت السعودية بِنتيجة (1-2) أمام منتخب سلطنة عمان، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل، فازت العراق بِنتيجة ثقيلة (5-0) على منتخب اليمن.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- العراق 7ن

2- سلطنة عمان 7ن

3- السعودية 3ن

4- اليمن 0ن

وهكذا تأهّلت العراق وسلطنة عمان إلى الدور نصف النهائي، بينما خرجت السعودية واليمن من السّباق.

وبِخصوص صدارة الترتيب، تفوّق منتخب العراق على نظيره العماني، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+7/ +2).

ويحمل منتخب السعودية ثلاث ألقاب لِكأس الخليج، رفقة قطر والعراق، مُتموقعين ثانيا خلف الكويت التي تحوز عشرة ألقاب.

وفي النسخة الماضية عام 2019 بِقطر، نشّطت السعودية نهائي كأس الخليج وخسرته أمام البحرين.

وتُجرى هذا الجمعة آخر مقابلات الفوج الثاني، لِمعرفة المنتخبَين اللّذَين سيُرافقان العراق وسلطنة عمان إلى نصف النهائي، حيث تلعب البحرين مع الكويت، وتتبارى الإمارات مع قطر.

وقبل ذلك، تتشكّل لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- البحرين 6ن

2- قطر 3ن

3- الكويت 3ن

4- الإمارات 0ن