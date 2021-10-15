السعودية.. فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة “جندي”
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة “جندي”، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.
وقررت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة (جندي).
وزارة الداخلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة “جندي “.https://t.co/QkC1lzqucn#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) October 14, 2021
وأضافت الوكالة أن “استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداءً من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021 ويستمر لغاية الخميس 21 أكتوبر 2021.
وأوضحت الوكالة أن تلقي طلبات التوظيف سيتم عبر منصة “أبشر – توظيف” التابعة لوزارة الداخلية.
#بوهايف بصيغلك السؤال بطريقه ثانيه وياليت ترد علي .. #السعوديه دخلوا المرأه في الجيش فهل إرتكبوا فعل مخالف للشريعه الإسلاميه وحرام من وجهة نظرك ؟؟؟ @mhamdhaif تخريج اول دفعه نسائيه في القوات المسلحه السعوديه👇🏻 pic.twitter.com/DiLCyQWvHl
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) October 13, 2021
يذكر أن وزارة الدفاع السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).
وكانت المملكة قد أعلنت في أكتوبر 2019، لأول مرة، فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب.