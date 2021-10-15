السعودية.. فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة “جندي”

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة “جندي”، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وقررت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة (جندي).

وأضافت الوكالة أن “استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداءً من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021 ويستمر لغاية الخميس 21 أكتوبر 2021.

وأوضحت الوكالة أن تلقي طلبات التوظيف سيتم عبر منصة “أبشر – توظيف” التابعة لوزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وكانت المملكة قد أعلنت في أكتوبر 2019، لأول مرة، فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب.