السعودية: قرار جديد يخص عبوات ماء زمزم

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عن منع وضع عبوات ماء زمزم داخل الأمتعة الموزونة عند مغادرة المملكة.

وجاء ذلك في تعميم جديد أصدرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، يتعلق بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة.

وقالت هيئة الطيران المدني في البيان: الهيئة العامة للطيران المدني تصدر تعميما للناقلات الجوية بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة.

وشدد تعميم الهيئة، على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة، يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.