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العالم

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل لكن لدينا شروط

الشروق أونلاين
  • 13158
  • 14
السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل لكن لدينا شروط

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن بلاده مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، موضحا أن ذلك سيتم وفق شروط معينة.

وصرح بن فرحان لمراسل لصحيفة “معاريف” العبرية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع الرياض علاقاتها مع الكيان الصهيوني: “بالنسبة لنا، سيحدث هذا عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بن فرحان: “إن اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيداً للغاية، ليس لإسرائيل نفسها فحسب، بل للمنطقة بأسرها”.

واستدرك الوزير قائلا: “لكن دون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له فإنه سوف نُقوّي أكثر الأصوات تطرفا في المنطقة”.

وأضاف: “الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون سويًا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها، هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل بعد”.

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التعليقات
14
  • الهادي

    هذا أول الغيث

    3
  • Aymen ataallah

    اذا نستنتج ان السعودية تعترف بان اسرائيل دولة ولكن نحن الجزائريون نعتبرهم مجموعة من الاشرار واليهود يريدونا تعاون مع شياطين لكي يسلبو حقوق المسلمون
    تحيا فلسطين تحيا غزة الله يلعن كل من ايد التطبيع من العرب والكفار

    1
  • benchikh

    الى محمد 10
    لا تستطيع اقناع نفسك بهذه الطريقة السهلة السعودية لم تكن يوم من الايام دولة ضعيفة بل اعطاه الله السيادة على الموارد الحية التي اقتصاده (المستعمر)مرتكز عليها (سبحانك اللهم) فما كان موقفها التخاذل الخوف من الضعيف لا من خالق هذا الكون الذي ليس له نهاية .فالنتعلم ان نقول "لا "

    -6
  • شخص

    السؤال الجوهري هو : ما هي الفائدة من التطبيع مع الصهاينة ؟ ما عدا إرضاء أمريكا طبعاً

    7
  • محمد

    لا يسمى تطبيع أيها الاعلام... ضعوا المعاني مكانها ..قرأنا التاريخ منذ خلق الله آدم الى يوم الناس هذا... وهناك دائما حروب وهدنة بين المتقاتلين ... فهل اجراء هدنة مع خصم لا نقدر عليه ماديا ولا عقائديا تطبيع... بل هذا في صالحنا لأنهم هم الأقوى وهذا من فضلهم علينا لأننا جبناء و ضعفاء ولا نقدر حتى على اطعام انفسنا أو صنع السلاح الا ما يصدروه هم لنا...فبالله عليكم كيف تقالونهم.. والله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل... فمذا أعددنا لهم جيل مخنث ونساء كاسيات عاريات ومساجد فارغة وجامعات تعيش قصص الحب والعشق بدل الفهم والعلم

    14
  • توهامي كتاب

    قيام الدولة الفلسطينية من عدمه تخص الا الشعب الفلسطيني و قيادته، فلا تخلق الحجج ان أردت التطبيع من أجل العيش فطبع و لا تختلق الأعذار كالامارات التي قلت طبعت من أجل وقف زحف المستوطنات فأصبحت هي ممولتها .... أي نظام فاسد في العالم اذا أراد زيادة في حكمه يلجأ للتطبيع لأن الكيان الصهيوني أصبح بالنسبة اليهم كقارورة الأكسجين و حاوية السيروم لأنها أنظمة تحتضر ليس لها مصداقية مع شعوبها ...

    2
  • tadaz tabraz

    هذه شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل .. وبما أن السعودية لا تطبع الا بشروط فلماذا رحبتم بالتطبيع الاماراتي والبحريني والسوداني مع اسرائيل وبدون شروط تذكر ؟ ولماذا فتحتم أجوائكم للطيران الاسرائيلي في طريقه الى البحرين والى الامارات ؟ ولماذا أعلن ترامب أن السعودية واحدة من الدول العربية الخمسة التي سوف تلتحق بقافلة التطبيع فالرجل لا يتحدث في فراغ وخاصة وهو من يتحكم في لوحة القيادة وخاصة بعد ما عرف بصفقة القرن طبعا بالنسبة للدولة العبرية وصفعة القرن بالنسبة للعرب

    0
  • بنت الداخلة المحتلة

    خونة من زمان انتهى الكلام

    3
  • tadaz tabraz

    هذه شروط السعودية للتطبيع مع “إسرائيل” .. وبما أن السعودية لا تطبع الا بشروط فلماذا رحبتم بالتطبيع الاماراتي والبحريني والسودان مع اسرائيل ؟ ولماذا فتحتم أجوائكم للطيرن الاسرائيلي في طريقه الى البحرين والى الامارات ؟ ولماذا أعلن ترامب أن السعودية واحدة من الدول العربية الخمسة التي سوف تلتحق بقافلة التطبيع فالرجل لا يتحدث في فراغ وخاصة وهو من يتحكم في لوحة القيادة وخاصة بعد ما عرف بصفقة القرن طبعا بالنسبة للدولة العبرية وصفعة القرن بالنسبة للعرب

    0
  • كمال

    سبحان مغير الاحوال الان اصبح السعوديون يتشرطون على اسرائيل و يتوددون للاتراك كل هذا لان ترامب خسر الانتخابات

    1
  • محمد قذيفه

    السعوديه زعيمة المسلمين في الشق الديني : تلعب وتنط على الحبال ، بعد أن طبع أتباعها ،تأتي لتقول أن هناك شروط ، وأين نتائج مبادرتكم التي كبلت الفلسطنيين وبقيتم متمسكين بها رغم رفض الصهاينة لها ،انكم بمالكم تستطيعون أن تشتروا في بشر هذا الزمن ، لكن أين تذهبون من الله إن كنتم به مؤمنين

    0
  • ديار الغربة

    العرب يهيؤون لتطبيع شامل مع الكيان الصهيوني
    23 دولة سوف تطبع مع المحتل عاجلا أو أجلا
    و لم يطبع سيحاصر إعلاميا و اقتصاديا و سياسيا
    و الأيام ستثبت ما قلته
    ذهبت هيبتكم يا عرب لقد كانوا يضربون المثل بكم في الرجولة و عدم الركوع...و لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم

    7
  • benchikh

    أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)سورة محمد
    لا ارى الفرق بين الاعراب واليهود خوا خوا

    0
  • منيره - قسنطينه

    لايهمنا كجزائريين ان تتطبع السعودية وغيرها ام لا علاقاتها مع اسرائيل مايهمنا هو بناء وطننا.

    8

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