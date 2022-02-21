السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل لكن لدينا شروط

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن بلاده مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، موضحا أن ذلك سيتم وفق شروط معينة.

وصرح بن فرحان لمراسل لصحيفة “معاريف” العبرية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع الرياض علاقاتها مع الكيان الصهيوني: “بالنسبة لنا، سيحدث هذا عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بن فرحان: “إن اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيداً للغاية، ليس لإسرائيل نفسها فحسب، بل للمنطقة بأسرها”.

واستدرك الوزير قائلا: “لكن دون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له فإنه سوف نُقوّي أكثر الأصوات تطرفا في المنطقة”.

وأضاف: “الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون سويًا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها، هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل بعد”.