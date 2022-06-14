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جواهر

السعودية: معلومات حول إلغاء إلزامية الحجاب في بطاقات الهوية تُحدث جدلا

جواهر الشروق
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السعودية: معلومات حول إلغاء إلزامية الحجاب في بطاقات الهوية تُحدث جدلا
أرشيف

صرح المتحدث باسم دائرة الأحوال المدنية في المملكة السعودية، بأنه ليس صحيحًا ما تم تداوله أن المرأة يمكنها إظهار شعرها أو رقبتها في صور بطاقة الأحوال المدنية.

وقال محمد الجاسر لصحيفة “عرب نيوز” السعودية الصادرة بالإنجليزية، إن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا فقط يمكن أن يظهرن في صور الهوية مكشوفات الشعر، بالإضافة إلى النساء الأكبر سنًا اللاتي يعانين من ظروف صحية معينة، حيث يكن مؤهلات للإعفاء.

وكشف الجاسر أن ما أثير حول صور النساء في بطاقة الهوية الوطنية كان بسبب مقارنة المادة السابقة التي كان مكتوبا بها إلزامية تغطية الشَّعر والعنق والتي حذفت لتكون المادة بشكل عام للرجال والنساء، لتحديد ضوابط الصورة الموحدة، مؤكدا أن الحجاب في الهوية الوطنية للمرأة إجباري، وأنه يتم إرفاق التقارير الطبية عند طلب تغيير الصورة لتغير الملامح بسبب العمليات الجراحية وغيرها.

من جهته، وافق مجلس الوزراء على تعديل لائحة الأحوال المدنية، حيث لم تعد المادة 17 تنص على “وجوب تغطية المرأة لشعرها ورقبتها في صور بطاقات الأحوال المدنية”.

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