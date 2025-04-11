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السعودية: نرفض ترحيل سكان غزة تحت أي شعار

الشروق أونلاين
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السعودية: نرفض ترحيل سكان غزة تحت أي شعار

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إن بلاده ترفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار.

وقال بن فرحان، الجمعة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع دولي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، “نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة وملتزمون بمسار يفضي إلى سلام دائم وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين بدولة مستقلة”، مشيرا إلى  أنه لا بد من العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: “الحديث عن هجرة طوعية لا يمكن قبوله في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة”.

وطالب الوزير السعودي بالضغط على الكيان الصهيوني لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة دون ربطها بوقف إطلاق النار.

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