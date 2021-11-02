السعودية.. وفاة الأمير سعود ابن شقيق الملك سلمان
أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة الأمير سعود، نجل شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشار الديوان في بيان صحافي، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الصلاة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ستقام بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
بيان من #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.https://t.co/UUpSnlptRl#واس pic.twitter.com/6AlReSn8tB
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 2, 2021
وكان الراحل نجل الأمير عبد الرحمن نائب وزير الدفاع السابق الذي توفي يوم 13 جويلية عام 2017، وهو شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي #سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور
ياطيبك وياكبر فقدك💔
إنا لله وإنا اليه لراجعون .. pic.twitter.com/jPzKSkUOAU
— عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) November 1, 2021
انتقل الى رحمة الله آخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 💔
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى
اسأل الله ان يجعل ما اصابه كفاره وطهور ورفعه في منزلته
ان لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/ZqQ45SWymT
— محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) November 1, 2021