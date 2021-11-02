السعودية.. وفاة الأمير سعود ابن شقيق الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة الأمير سعود، نجل شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار الديوان في بيان صحافي، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الصلاة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ستقام بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وكان الراحل نجل الأمير عبد الرحمن نائب وزير الدفاع السابق الذي توفي يوم 13 جويلية عام 2017، وهو شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.