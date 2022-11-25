السعوديون يُخطّطون لِشراء أسهم ناديَين عملاقَين إنجليزيَين

تُخطّط السلطات الرياضية السعودية لِشراء أسهم الناديَين العملاقَين الإنجليزيَين مانشستر يونايتد أو ليفربول.

وقال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي آل سعود إن الدوري الإنجليزي هو البطولة الأكثر متابعة في بلده، ومنطقة الخليج بِصفة عامّة.

وأضاف المسؤول الحكومي السعودي في أحدث تصريحات أدلى بها لِهيئة الإذاعة البريطانية، أن هناك رغبة جامحة من مستثمرين في بلده، لِشراء أسهم نادي مانشستر يونايتد أو ليفربول الإنجليزيَين. وأن السلطات الرياضية السعودية تُدعّم هذا المسعى.

وأعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد في الأيّام القليلة الماضية عن بيع أسهم الفريق، التي تحوزها شركة أمريكية. بينما تملك أسهم نادي ليفربول شركة إنجليزية.

وكان صندوق الاستثمارات العمومية السعودية في عام 2021، قد اشترى نسبة 80% من أسهم نادي نيوكاسل الذي ينشط في منافسة “البريمرليغ”.