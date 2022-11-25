-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

السعوديون يُخطّطون لِشراء أسهم ناديَين عملاقَين إنجليزيَين

الشروق الرياضي
  • 215
  • 0
السعوديون يُخطّطون لِشراء أسهم ناديَين عملاقَين إنجليزيَين

تُخطّط السلطات الرياضية السعودية لِشراء أسهم الناديَين العملاقَين الإنجليزيَين مانشستر يونايتد أو ليفربول.

وقال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي آل سعود إن الدوري الإنجليزي هو البطولة الأكثر متابعة في بلده، ومنطقة الخليج بِصفة عامّة.

وأضاف المسؤول الحكومي السعودي في أحدث تصريحات أدلى بها لِهيئة الإذاعة البريطانية، أن هناك رغبة جامحة من مستثمرين في بلده، لِشراء أسهم نادي مانشستر يونايتد أو ليفربول الإنجليزيَين. وأن السلطات الرياضية السعودية تُدعّم هذا المسعى.

وأعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد في الأيّام القليلة الماضية عن بيع أسهم الفريق، التي تحوزها شركة أمريكية. بينما تملك أسهم نادي ليفربول شركة إنجليزية.

وكان صندوق الاستثمارات العمومية السعودية في عام 2021، قد اشترى نسبة 80% من أسهم نادي نيوكاسل الذي ينشط في منافسة “البريمرليغ”.

مقالات ذات صلة
الكاميرون سويسرا.. أحلام إيتو تصطدم بواقع المونديال

الكاميرون سويسرا.. أحلام إيتو تصطدم بواقع المونديال

فارس مُقبِل على ثالث إعارة

فارس مُقبِل على ثالث إعارة

رابطة الكرة تُصدر هذه القرارات

رابطة الكرة تُصدر هذه القرارات

بالصور.. لاعبو اليابان ينظفون غرف الملابس وفيفا يشيد

بالصور.. لاعبو اليابان ينظفون غرف الملابس وفيفا يشيد

نهاية قصة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

نهاية قصة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

“الخضر” هم أول من تحدى الكبار وقهر الألمان قبل أربعين سنة

“الخضر” هم أول من تحدى الكبار وقهر الألمان قبل أربعين سنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد