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السعيد بوتفليقة يلقي في هذه الأثناء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه
الجزائر

السعيد بوتفليقة يلقي في هذه الأثناء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه

نوارة باشوش
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السعيد بوتفليقة يلقي في هذه الأثناء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه

يلقي في هذه الأثناء السعيد بوتفليقة، النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه المجاهد الرئيس السابق عبد العزيز بونفليقة بإقامة زرالدة.

وأورد مصدر موثوق للشروق، انه تم مساء السبت، استخراج السعيد بوتفليقة من المؤسسة العقابية بالحراش، من قبل عناصر المفرزة الخاصة للدرك الوطني.

وجاء هذا بعد أن وافق قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسة العقابية بالحراش، على طلب هيئة الدفاع المتعلق بالسماح للسعيد بوتفليقة بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الرئيس السباق عبد العزيز بوتفليقة.

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