السعيد سعيود: تعزيز أسطول الجوية الجزائرية يترجم برنامج الرئيس تبون لتطوير النقل

صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عقب إشرافه على استلام طائرتين جديدتين لتعزيز أسطول مجمع الخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت، 11 جويلية، أن هذا الإنجاز يأتي “في إطار البرنامج الذي أقرّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل النهوض بقطاع النقل وترقية مجمع الخطوط الجوية الجزائرية.”

وأضاف انه “بعد استلام الخطوط الجوية الجزائرية خمس طائرات سابقة من نوع “إيرباص”، تستقبل اليوم طائرة جديدة من نوع “بوينغ” وأخرى من نوع “ATR”، وذلك في إطار برنامج تجديد وتعزيز أسطول الشركة، بما يرفع من قدراتها التشغيلية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.”

وأفاد كذلك أنه أشرف “على تدشين مركز الإنتاج الجديد لفرع التموين التابع للخطوط الجوية الجزائرية الذي يعد مكسبًا هامًا للمجمع، إذ تمتد على مساحة تقارب هكتارًا ونصف، وستوفر خدمات راقية لفائدة المسافرين، فضلاً عن خدمات أخرى.”

ليتقدم الوزير بالمناسبة “بالتهنئة إلى جميع إطارات وعمال الخطوط الجوية الجزائرية، وعلى رأسهم السيد المدير العام، وكذا الشركاء الاجتماعيون، مثمنين جهودهم في إنجاح هذا المشروع.”

مجددا “عبارات الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لهذا المجمع، وحرصه الدائم على الارتقاء بقطاع النقل بصفة عامة، بما يضمن تقديم خدمات عصرية وذات جودة تليق بالمواطنات والمواطنين داخل الوطن وخارجه.”