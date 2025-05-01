السعيد سعيود يترأس اجتماعا لتحديث مطار الجزائر الدولي

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، يوم أمس الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا خُصص لتقييم وضعية المطار وبلورة خطة شاملة لتطوير خدماته.

وحسب بيان لوزارة النقل، تم خلال اللقاء استعراض سلسلة من الأهداف والإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بالمطار إلى مصاف المطارات الدولية الحديثة، أبرزها:

اعتماد نظام التعرف على الوجه (Face ID) لتسهيل وتسريع إجراءات العبور.

إدراج البوابات الذكية لتبسيط حركة المسافرين وتحسين تدفقهم داخل المطار.

تجديد 14 ممر ركوب (passerelles télescopiques) لتعزيز راحة المسافرين ورفع جودة الخدمات.

اقتناء أجهزة متطورة للتفتيش الفردي (Body Scanners) ، لتعزيز مستوى الأمن داخل المنشأة.

اقتناء جهاز كشف بحجم كبير مخصص للبضائع ذات الحجم غير القياسي.

التعاقد مع مكتب دراسات متخصص لإعداد دفتر الشروط الخاص بعملية العصرنة وفق المعايير الدولية.

كما شدد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة:

تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في تسيير المطار لضمان سيرورة الإجراءات بسلاسة.

توفير الظروف التقنية واللوجستية اللازمة لإنجاح عملية العصرنة وضمان احترام آجال الإنجاز.

وشارك في الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة النقل، الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ممثل عن المديرية العامة للجمارك، مدير شرطة الحدود، ممثلي شرطة الحدود بالمطار، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.