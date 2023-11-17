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السعيد شنڨريحة يزور القاعدة البحرية بشنغهاي (صور)

الشروق أونلاين
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السعيد شنڨريحة يزور القاعدة البحرية بشنغهاي (صور)
وزارة الدفاع
في سادس يوم من زيارته الرسمية إلى الصين، قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنڨريحة، بزيارة القاعدة البحرية بشنغهاي.

في سادس يوم من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، قام اليوم الجمعة 17 نوفمبر، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڨريحة،بزيارة القاعدة البحرية بشنغهاي، أين استقبل من طرف قائد القاعدة البحرية.

وقد تلقى شنقريحة والوفد المرافق له، عرضا وشروحات حول مهام هذه القاعدة البحرية والسفن والقطع البحرية التي تتوفر عليها.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني أنه و”بذات القاعدة البحرية، زار السيد الفريق أول الفرقاطة تشان جو الراسية على رصيف القاعدة أين قدمت له التحية والتشريفات العسكرية، ليطوف بعدها السيد الفريق أول بأقسام الفرقاطة حيث تلقى شروحات وافية حول مهامها والخواص الفنية والقتالية لهذه الفرقاطة، السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة وخلال معاينته لمختلف أقسام هذه الفرقاطة، اطلع عن كثب على التكنولوجيا الصينية المستعملة في مجال بناء السفن الحربية.”

عقب زيارة القاعدة البحرية، قام السعيد شنڤريحة بزيارة إلى شركة الصينية سي أس تي سي (CSTC) التابعة لمجمع سي أس أس سي (CSSC) المتخصص في صناعة السفن خاصة الحربية منها، أين تابع عرضا مطولا حول عمل المجمع وقدراته الإنتاجية وكذا التطور الذي يشهده هذا النوع من الصناعات، حسب الوزارة.

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