السعيد شنڨريحة يزور القاعدة البحرية بشنغهاي (صور)

في سادس يوم من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، قام اليوم الجمعة 17 نوفمبر، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڨريحة،بزيارة القاعدة البحرية بشنغهاي، أين استقبل من طرف قائد القاعدة البحرية.

وقد تلقى شنقريحة والوفد المرافق له، عرضا وشروحات حول مهام هذه القاعدة البحرية والسفن والقطع البحرية التي تتوفر عليها.