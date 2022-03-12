“السفاح” بونجاح يثير القلق وهذا موقفه من مواجهة الكاميرون

يمر بأسوأ فترة في مشواره الكروي

يعيش الدولي الجزائري بغداد بونجاح فترة صعبة ربما هي الأسوأ في مشواره الاحترافي في الدوري القطري رفقة نادي السد، سواء على المستوى التهديفي وحتى الأداء في ظل تراجع مستواه بشكل رهيب خلال الأشهر الأخيرة، ما يرهن مكانته مع المنتخب الوطني خلال لقاءي الكاميرون نهاية مارس الجاري.

وسيتنقل المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الكاميروني في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى “مونديال” قطر 2022، يوم 25 مارس الجاري بملعب جابوما بمدينة دولا، قبل استضافته يوم 29 من ذات الشهر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في مباراة صعبة للغاية.

وقبل نحو 10 أيام عن مواجهة الذهاب، يثير “السفاح” بونجاح، القلق في بيت “الخضر” ولدى المدرب جمال بلماضي الذي اعترف في ندوته الصحفية الأخيرة عن ضرورة إيجاد الحلول الهجومية، قبل أن يبدي دعمه التام لبغداد من أجل استعادة مستواه والعودة إلى سابق عهده.

وسجل بونجاح أرقاما سلبية في المواجهات الأخيرة له مع نادي السد القطري، حيث وبعد تعرضه لإصابة حرمته من التواجد في بعض المواجهات، عاد اللاعب الجزائري بمناسبة المباراة المؤجلة عن الجولة 14 لدوري نجوم قطر أمام الريان، لكنه عجز فيها عن التسجيل مجددا، ما اضطر مدرب النادي، الاسباني غراسيا، لعدم إشراكه في التشكيلة الأساسية أمام الوكرة، في اللقاء المؤجل في وقت سابق بناء على طلب من نادي السد، عقب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

ولفت بونجاح على غير العادة الأنظار في الفترة الأخيرة مع ناديه السد وحتى المنتخب الوطني، ليس بأهدافه الخارقة ولا بمستواه الكبير، وإنما بتفننه في تضييع الفرص السهلة بطريقة غريبة ومثيرة للدهشة، تؤكد بشكل واضح أن مشكلة اللاعب السابق لنادي النجم الساحلي التونسي نفسية بالدرجة الأولى، ومطالب بالتركيز أكثر في المباريات لاستعادة بريقه فوق المستطيل الأخضر.

وعلى غرار الاسباني غراسيا، يتجه مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، لعدم الاعتماد على بونجاح كأساسي في مواجهتي الكاميرون، خاصة في ظل تألق الهداف التاريخي لـ”الخضر” إسلام سليماني مع فريقه الجديد – القديم، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فضلا عن امتلاك الناخب الوطني لبعض الأوراق الجديدة التي قد يوظفها حاليا لخطف تأشيرة التأهل إلى “مونديال” قطر، على غرار هداف الوكرة القطري محمد بن يطو.

ورغم الأنباء التي راجت في الآونة الأخيرة عن إمكانية التخلي عن بونجاح وعدم استدعائه لمواجهتي الكاميرون، إلا أن هذا الأمر مستبعد، نظرا لقيمة اللاعب في التشكيلة الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى ضيق الوقت الذي لا يعد في صالح المدرب بلماضي من أجل تجريب بعض اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة مع “الخضر” في المباريات الرسمية والقوية.

تجدر الإشارة إلى أن بونجاح الذي ينتهي عقده مع نادي السد في جوان 2024، محل أطماع العديد من الفرق الخليجية، أبرزها من نادي الأهلي السعودي الذي يرغب في تدعيم خطه الهجومي في فترة التحويلات الصيفية القادمة.

نبيل. ب