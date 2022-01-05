السفارة الأمريكية بالجزائر تعلن استعدادها لدعم نوادي تعلم اللغة الإنجليزية

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، الثلاثاء، استعدادها لدعم الشباب المهتمين بتعلم الإنجليزية وممارستها في بيئة غير رسمية، بإنشاء نوادي خاصة.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لدينا مراكز أمريكية في كل من ورقلة ووهران وبشار وقسنطينة والجزائر العاصمة، غير أنه لا يمكننا أن نفتح مراكز ثقافية في الولايات الـ 58 على الرغم من رغبتنا في ذلك!”.

وأضافت “إذا كنت تفكر في إنشاء نادي لللغة الإنجليزية فيمكننا أن نقدم لك النصائح والمساعدة في إطلاق مشروعك”.

وتابعت: للمزيد من المعلومات إضغط على هذا الرابط : https://americanenglish.state.gov/…/english-club-texts