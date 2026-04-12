-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

السفارة الأمريكية بالجزائر تفتح باب التدريب أمام هذه الفئة

الشروق أونلاين
  • 878
  • 0
السفارة الأمريكية بالجزائر تفتح باب التدريب أمام هذه الفئة

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، اليوم الأحد، عن توفير فرصة تدريب لفائدة الطلبة الجامعيين في عدد من التخصصات.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عن فتح باب الترشح لمنصب “طالب متربص” في قسم الشؤون العامة.

وأوضحت السفارة أن الفرصة موجهة لطلبة الليسانس من السنة الثانية إلى الرابعة في تخصصات مثل: الاتصال، الصحافة، العلوم السياسية، القانون، التسويق، الترجمة، أو اللغة الإنجليزية.

ويشمل التدريب دعم الأنشطة الثقافية، والمساعدة في التواصل والفعاليات، والمشاركة في أنشطة الدبلوماسية العامة، مشيرة إلى أن التسجيل يتم عبر الرابط التالي: https://dz.usembassy.gov/jobs/#apply

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد