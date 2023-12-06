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السفارة الأمريكية بالجزائر توجه نداء للأساتذة الجامعيين الجزائريين

الشروق أونلاين
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السفارة الأمريكية بالجزائر توجه نداء للأساتذة الجامعيين الجزائريين
السفارة الأمريكية بالجزائر توجه نداء للأساتذة الجامعيين الجزائريين

وجهت السفارة الأمريكية بالجزائر، يوم الأربعاء، نداء للأساتذة الجامعيين الجزائريين من أجل قضاء 6 أسابيع في الولايات المتحدة. 

جاء ذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، وذلك ضمن إطار برنامج الأساتذة الجامعيين خلال فصل الصيف القادم.

وهذا للتعمق في “مواضيع مثل الاقتصاد والإعلام والثقافة الأمريكية والمزيد”، يضيف منشور السفارة الأمريكية.

ودعت السفارة الأمريكية لدى الجزائر الراغبين في التسجيل بإرسال الطلب بحلول 18 ديسمبر الجاري عبر الرابط التالي:  https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/

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