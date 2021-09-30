السفارة الأمريكية بالجزائر توظف مساعدا ثقافيا بهذه الشروط!

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر عن توظيف مساعد ثقافي يتقن اللغة الانجليزية والعربية والفرنسية.

وجاء في منشور للسفارة عبر صفحتها على فايسبوك، الخميس، “تتطلب الوظيفة مستوى 4 في اللغة الإنجليزية، العربية و الفرنسية.”

وأوضح المنشور على المترشحين امتلاك شهادة جامعية في العلاقات الدولية، الدراسات الأمريكية، الاتصال، العلوم السياسية، الاقتصاد أو ميادين أخرى ذات صلة.

كما حددت السفارة شرطا للوظيفة يتمثل في العمل 3 سنوات في بيئة عمل متعددة اللغات، متعددة الثقافات، أو متعددة الجنسيات، تتضمن إدارة المشاريع، الاتصالات، أو مسؤوليات تعليمية كجزء مهم من الوظيفة.

بالمقابل يتمثل الراتب السنوي في 2222662 دينار جزائري.