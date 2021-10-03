كشفت السفارة الأمريكية في الجزائر عن فتح آلاف المناصب بجامعات ولاية مينيسوتا، أمام الطلاب الجدد الراغبين في الدراسة،

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إعلانا تحت عنوان: “ولاية مينيسوتا ترحب بكم”!

وأوضحت السفارة: “يلتحق حوالي 15000 من الطلاب الدوليين والأجانب بمؤسسات ما بعد الثانوية في مينيسوتا من كل عام. اختبر الفصول الأربعة من خلال الدراسة في ولاية مينيسوتا”.

كما قامت السفارة الأمريكية بنشر الموقع الرسمي من أجل التسجيل والحصول على معلومات أكثر وهو كالآتي: https://studyminnesota.us/