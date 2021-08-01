السفارة الأمريكية بالجزائر: منح دراسية لفائدة 6 طلبة رياضيين

حصل ستة طلبة رياضيين جزائريين على منح دراسية عبر مختلف المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالجزائر أن الطلبة المعنيين حصلوا على المنح بعد تفوقهم في ملعب كرة السلة وفي الفصول الدراسية.

وجاء في البيان “تهانينا للستة طلبة الرياضيين الجزائريين الذين حصلوا على منح دراسية كاملة للدراسة في مختلف المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، بعد المشاركة في مخيم برعاية سفارة الولايات المتحدة”.

وأضاف “هؤلاء الشباب كانوا يتفوقون في ملعب كرة السلة وفي الفصول الدراسية، والآن عملهم الشاق يؤتي ثماره”.