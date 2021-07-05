السفارة الأمريكية تستذكر مرافعة كينيدي لصالح الجزائر في عيد استقلالها

استذكرت السفارة الأمريكية بالجزائر مرافعة الرئيس كينيدي لصالح الجزائر أمام مجلس الشيوخ في 3 جويلية 1962 مجددا فخره بأواصر الصداقة بين البلدين.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك للرئيسين كينيدي وبن بلة وأرفقتها بتهنئة للجزائر بعيد الاستقلال وتعليق جاء فيه “انه من المميّز للغاية أن نحتفل بعيد استقلالينا جنبا إلى جنبا ونحن نتشارك منذ أزل رغبة دائمة في أن نعيش أحرارًا وتاريخًا فريدًا من المكافحة و النضال من أجل استقلالنا”.

وعادت السفارة للحديث عن تصريح الرئيس الامريكي جون كينيدي والذي أكد فيه أن “الاعتراف بالجمهورية المستقلة حديثا يعبر عن التزام أمتينا للعمل معا من أجل قضية الحرية والسلام والرفاهية البشرية”.