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الجزائر

السفارة الأمريكية تشارك في تمرين طوارئ مشترك مع الحماية المدنية الجزائرية

محمد فاسي
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السفارة الأمريكية تشارك في تمرين طوارئ مشترك مع الحماية المدنية الجزائرية
U.S. Embassy Algiers
جانب من التمرين

شاركت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في تمرين مشترك للاستجابة لحالات الطوارئ، نظم بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية في الجزائر العاصمة، وذلك في إطار دعم التعاون المستمر بين البلدين.

وساهم التمرين في تعزيز العمل الجماعي بين الجانبين، ورفع مستوى الوعي بالسلامة، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في التعامل مع الأزمات.

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للفرق المشاركة، مشيدةً باحترافيتها والتعاون المتواصل الذي يعكس عمق الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر في مجالات الأمن والسلامة.

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