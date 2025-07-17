السفارة الأمريكية تشارك في تمرين طوارئ مشترك مع الحماية المدنية الجزائرية

شاركت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في تمرين مشترك للاستجابة لحالات الطوارئ، نظم بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية في الجزائر العاصمة، وذلك في إطار دعم التعاون المستمر بين البلدين.

وساهم التمرين في تعزيز العمل الجماعي بين الجانبين، ورفع مستوى الوعي بالسلامة، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في التعامل مع الأزمات.

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للفرق المشاركة، مشيدةً باحترافيتها والتعاون المتواصل الذي يعكس عمق الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر في مجالات الأمن والسلامة.