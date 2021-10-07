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السفارة الأمريكية تعلن انطلاق التسجيلات في برنامج هجرة التنوع

الشروق أونلاين
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السفارة الأمريكية تعلن انطلاق التسجيلات في برنامج هجرة التنوع

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر عن انطلاق التسجيلات الخاصة ببرنامج تأشيرات التنوع “دي في 2023” من أجل الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة في بيان لها مرفوق بفيديو مصور أن التسجيلات في برنامج هجرة التنوع قد انطلقت وستستمر إلى غاية 9 نوفمبر القادم.

وأوضح الفيديو أن هذا البرنامج يتيح فرصة إجراء مقابلة للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، ليتم الإعلان عن النتيجة في شهر ماي القادم.

وعن شروط المشاركة، أشار المصدر ذاته أنه يجب أن يكون  المترشح متحصلا على شهادة الباكالوريا، وفي حالات نادرة جدا يمكن لمقدمي الطلب الحائزين على خبرة وكفاءة عالية في العمل التسجيل في البرنامج.

كما نوهت السفارة إلى الحالات التي يتم فيها رفض الطلب منها التسجيل لأكثر من مرة في البرنامج، أو تقديم معلومات خاطئة وغيرها.

للاطلاع على التفاصيل بخصوص عملية التسجيل في البرنامج. https://dvprogram.state.gov/

السفارة الأمريكية بالجزائر: فتح آلاف المناصب بجامعات أمريكية أمام الطلاب الجدد

كشفت السفارة الأمريكية في الجزائر عن فتح آلاف المناصب بجامعات ولاية مينيسوتا، أمام الطلاب الجدد الراغبين في الدراسة،

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية  على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بتاريخ 2 أكتوبر، إعلانا تحت عنوان: “ولاية مينيسوتا ترحب بكم”!

وأوضحت السفارة: “يلتحق حوالي 15000 من الطلاب الدوليين والأجانب بمؤسسات ما بعد الثانوية في مينيسوتا من كل عام. اختبر الفصول الأربعة من خلال الدراسة في ولاية مينيسوتا”.

كما قامت السفارة الأمريكية بنشر الموقع الرسمي من أجل التسجيل والحصول على معلومات أكثر وهو كالآتي: https://studyminnesota.us/

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