السفارة الأمريكية تعلن عن منحة للتكوين في واشنطن لفائدة الموظفين في الجزائر

عرضت السفارة الأمريكية بالجزائر على الموظفين فرصة المشاركة في منحة تحتوي على برنامج تعلمي ومهني متنوع لمدة 10 أشهر.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، العرض الذي يمنح الفرصة لمن يملكون خبرة في مجال عملهم تتجاوز الخمس سنوات لقضاء 10 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من برنامج يدمج ما بين ورشات عمل أكاديمية وأنشطة مهنية بالإضافة إلى برنامج دراسي غير أكاديمي.

ودعت السفارة المهتمين إلى عدم تفويت هذه الفرصة والمشاركة في برنامج منح هوبرت همفري، الممول بالكامل من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح منشور السفارة أن آخر أجل للتسجيل 20 أوت المقبل.