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السفارة الأمريكية تعلن عن منحة للتكوين في واشنطن لفائدة الموظفين في الجزائر

الشروق أونلاين
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السفارة الأمريكية تعلن عن منحة للتكوين في واشنطن لفائدة الموظفين في الجزائر

 عرضت السفارة الأمريكية بالجزائر على الموظفين فرصة المشاركة في منحة تحتوي على برنامج تعلمي ومهني متنوع لمدة 10 أشهر.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، العرض الذي يمنح الفرصة لمن يملكون خبرة في مجال عملهم تتجاوز الخمس سنوات لقضاء 10 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من برنامج يدمج ما بين ورشات عمل أكاديمية وأنشطة مهنية بالإضافة إلى برنامج دراسي غير أكاديمي.

ودعت السفارة المهتمين إلى عدم تفويت هذه الفرصة والمشاركة في برنامج منح هوبرت همفري، الممول بالكامل من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح منشور السفارة أن آخر أجل للتسجيل 20 أوت المقبل.

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التعليقات
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  • جزائري dz

    الذهاب نعم والعودة لا ... شيء طبيعي بما أن الجزائر بلد الرداءة على جميع المستويات فحظ سعيد لكم ونتمنى أن لا تكونوا من الذين يأكلون الغلة ويسبون الملة .

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  • عمار بن عودة

    الشعب الجزائري يطالب امريكا ( اذا كانت نواياها طيبة حسنة تجاه الشعوب التي تتعامل معها بالطبع ) برفع الحصار عن غزة وايقاف الايستيطان الصهيوني والتوقف عن قتل اخواننا العرب المسلمين بفلسطين كذلك . كما نناشد امريكا والتي هي الحليف الاكبر للكيان اللصهيوني بان تسمح للفلسطينيين باقامة دولة مستقلة وعهاصمتها القدس الشرقية يا امريكا الشعب الجزائري يطلب منك ان تلبي طلباته هذه ليثق فيك مستقبلا الجزائريون لن يقبلوا بالرشاوي الامريكية لكي ننسي اخواننا بفلسطين اطلاقا اطلاقا

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