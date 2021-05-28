السفارة الأمريكية: تمرين “فونيكس” عمق تعاوننا الممتاز مع الجزائر

أثنت السفارة الأمريكية في الجزائر، على التعاون العسكري بين بلدها والجزائر بعد نجاح تمرين “فونيكس اكسبرس” في البحر المتوسط.

وجاء في تغريدة للسفارة عبر صفحتها على تويتر، “التدريبات العسكرية مثل “فونيكس” تعمق تعاوننا الممتاز المتعدد الأوجه مع الجزائر”.

الجزائر تشارك في تمرين “فونيكس إكسبرس 2021” في البحر المتوسط

انطلق، الاثنين 17 ماي 2021، في أنحاء البحر الأبيض المتوسط تمرين Phoenix Express 2021 في الطبعة السادسة عشر للتمرين البحري لشمال إفريقيا ويستمر إلى 28 ماي الجاري.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر عبر صفحتها على فايسبوك “انطلق اليوم في تونس وفي جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط تمرين Phoenix Express 2021 وهو الطبعة السادسة عشر للتمرين البحري لشمال إفريقيا الذي يستمر حتى 28 ماي الجاري”.

وقال الكابتن هاري نايت، مدير التمرين: ” تزيد تمارين مثل Phoenix Express 2021 من قابلية التشغيل البيني بين الدول المشاركة من أجل زيادة الأمن البحري والحفاظ على التجارة العالمية”.

وأوضح “كما تسمح لنا تماريننا البحرية بتطوير مهاراتنا مع شركائنا الإقليميين من خلال التعلم من بعضنا البعض والعمل معًا”.

وقال غوتام رانا، القائم بالأعمال الأمريكي في الجزائر: “إن التدريبات العسكرية المشتركة مثل Phoenix Express تعمق تعاوننا الممتاز ومتعدد الأوجه مع الجزائر فضلاً كما أنها تسمح بإقامة ببيئة بحرية أكثر أمانًا من خلال التعاون الإقليمي وقابلية التشغيل البيني”.

وستتم تمارين هذا العام في قاعدة حلق الوادي البحرية في تونس العاصمة، وسيختبر الجزء البحري من التمرين قدرات القوات البحرية لشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة على الاستجابة للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار غير المشروع ونقل البضائع والمواد غير المشروعة.

وتضم الدول الـ 13 المشاركة في Phoenix Express 2021 كل من تونس والجزائر وبلجيكا ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا والولايات المتحدة.