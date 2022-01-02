السفارة الأمريكية لدى الجزائر تقدم عرضا خاصا لتلميذات الثانويات

أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، السبت، برنامج التبادل الصيفي TechGirls لفتيات المدارس الثانوية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ونشرت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك “هل أنت تلميذة يتراوح سنك بين 15 و17 سنة ومتحمسة للعلوم والتكنولوجيا؟”.

وأضافت “يمكنك التقديم للمشاركة في برنامج التبادل TechGirls الصيفي لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 15 جانفي”.

ويهدف برنامج TechGirls بتوصيل ودعم الجيل القادم من القيادات النسائية، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال تزويدهن، بإمكانية الوصول والفرص لتطوير مهاراتهن وتحقيق أحلامهن.

وأوضحت السفارة أن الاشتراك يكون من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://techgirlsglobal.org/program/overview-2/