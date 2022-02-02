السفارة التركية: منح دراسية لأصحاب هذا التخصص

أعلنت السفارة التركية بالجزائر، عن تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة المتخصصين في الدراسات الدينية، على أن يكون التسجيل بداية شهر مارس القادم.

وأوضحت السفارة في منشور له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن المنح الدراسية الدينية لعام 2022 قد بدأت، محددة تاريخ 1 مارس لإنطلاق العملية لتستمر إلى غاية 15 من نفس الشهر.

وأشارت السفارة إلى أن الجهات المعنية بالمنح هي: ثانوية الأناضول للأئمة والخطباء، كلية الشريعة، الدراسات العليا الشرعية بالنسبة لحاملي الماجستير والدكتوراه.

السفارة التركية: التسجيل في برنامج المنح الدراسية مستمر إلى غاية هذا التاريخ

وفي 31 جانفي 2022، أكدت السفارة التركية بالجزائر أن التسجيلات في برنامج منح الحكومة التركية للدراسة لعام 2022، لا يزال متواصلا إلى غاية 20 فيفري القادم.

وأوضحت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن طلبات الحصول على المنحة الدراسة في تركيا لا تزال مستمرة.

وأشارت السفارة إلى أن المستويات الدراسية المطلوبة تشمل ليسانس، والماجستير والدكتوراه، وانطلقت التسجيلات في 10 جانفي 2022 وستستمر إلى غاية 20 فيفيري 2022.

تعليم عالي: انطلاق التسجيلات في منحة الحكومة التركية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق التسجيلات في منحة الحكومة التركية لعام 2022، الموجه للطلبة الدوليين والباحثين في مختلف المراحل التعليمية الجامعية.

وأوضحت الوزراة في مراسلة موجه لرؤساء الندوات الجامعية أن التسجيل في المنحة التركية سيكون خلال الفترة من 10 جانفي إلى 20 فيفري،

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