-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

السفارة التركية: منح دراسية لأصحاب هذا التخصص

الشروق أونلاين
  • 4066
  • 0
السفارة التركية: منح دراسية لأصحاب هذا التخصص

أعلنت السفارة التركية بالجزائر، عن تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة المتخصصين في الدراسات الدينية، على أن يكون التسجيل بداية شهر مارس القادم.

وأوضحت السفارة في منشور له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن المنح الدراسية الدينية لعام 2022 قد بدأت، محددة تاريخ 1 مارس لإنطلاق العملية لتستمر إلى غاية 15 من نفس الشهر.

وأشارت السفارة إلى أن الجهات المعنية بالمنح هي: ثانوية الأناضول للأئمة والخطباء، كلية الشريعة، الدراسات العليا الشرعية بالنسبة لحاملي الماجستير والدكتوراه.

السفارة التركية: التسجيل في برنامج المنح الدراسية مستمر إلى غاية هذا التاريخ

وفي 31 جانفي 2022، أكدت السفارة التركية بالجزائر أن التسجيلات في برنامج منح الحكومة التركية للدراسة لعام 2022، لا يزال متواصلا إلى غاية 20 فيفري القادم.

وأوضحت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”  أن طلبات الحصول على المنحة الدراسة في تركيا لا تزال مستمرة.

وأشارت السفارة إلى أن المستويات الدراسية المطلوبة تشمل ليسانس، والماجستير والدكتوراه، وانطلقت التسجيلات في 10 جانفي 2022 وستستمر إلى غاية 20 فيفيري 2022.

تعليم عالي: انطلاق التسجيلات في منحة الحكومة التركية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق التسجيلات في منحة  الحكومة التركية لعام 2022، الموجه للطلبة الدوليين والباحثين في مختلف المراحل التعليمية الجامعية.

وأوضحت الوزراة في مراسلة موجه لرؤساء الندوات الجامعية أن التسجيل في المنحة التركية سيكون خلال الفترة من 10 جانفي إلى 20 فيفري،

عبر الولوج إلى الرابط: www.tbbs.turkiyeburslari.gov.tr

  

مقالات ذات صلة
الجزائري فتحي بوخرص نموذج لصناعة المحتوى الهادف على المنصات الاجتماعية

الجزائري فتحي بوخرص نموذج لصناعة المحتوى الهادف على المنصات الاجتماعية

شعلال تفتح تحقيقا في مشاركة الجزائر في معرض القاهرة

شعلال تفتح تحقيقا في مشاركة الجزائر في معرض القاهرة

تكريما لمناهضي التطبيع.. نورين يتسلم ذهبية القدس (فيديو)  

تكريما لمناهضي التطبيع.. نورين يتسلم ذهبية القدس (فيديو)  

بعد 3 أشهر من المغامرة.. هذا ما قاله الرحالة القطري في ختام جولته الاستكشافية بالجزائر!

بعد 3 أشهر من المغامرة.. هذا ما قاله الرحالة القطري في ختام جولته الاستكشافية بالجزائر!

ما حقيقة صور احتراق برج خليفة بسبب صورايخ الحوثيين؟

ما حقيقة صور احتراق برج خليفة بسبب صورايخ الحوثيين؟

كريم عينوز ينافس على “الدب الذهبي” في برلين السينمائي

كريم عينوز ينافس على “الدب الذهبي” في برلين السينمائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد