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السفارة السعودية بالجزائر تصدر بيانا حول حادثة تهديد شخص بتفجير مقرها
الجزائر

السفارة السعودية بالجزائر تصدر بيانا حول حادثة تهديد شخص بتفجير مقرها

الشروق أونلاين
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السفارة السعودية بالجزائر تصدر بيانا حول حادثة تهديد شخص بتفجير مقرها
ح.م
توقيف شخص هدّد بتفجير مقر السفارة السعودية بالجزائر

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، الخميس، بيانا حول قضية تهديد شخص بتفجير مقرها، أشادت فيه بجهود الأمن الجزائري في توقيفه.

وجاء في بيان للسفارة: تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية اتصالاً هاتفياً فجر يوم الأربعاء 15 فبراير 2023م، من شخص وجّه تهديداً مباشراً بتفجير مبنى السفارة وعلى إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأضاف: وإن سفارة المملكة إذ تقدّر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة.

وأوقفت مصالح الأمن يوم الأربعاء، شخصا هدّد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

ووفق ما ذكره المصدر، فقد تلقّت السفارة السعودية فجر اليوم مكالمة هاتفية، من قبل المتورّط، هدّد فيها بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة.

مصالح الأمن وفور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في وقت قياسي. ليتمّ إخضاعه إلى مراقبة وفحوصات طبية نفسية، قبل أن يقدّم أمام العدالة.

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