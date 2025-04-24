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الجزائر

السفارة السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

الشروق أونلاين
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السفارة السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية
ح. م

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر المواطنين الجزائريين وغيرهم ممن في الجزائر من الجنسيات الأخرى، بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي يعلن عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت السفارة في بیان لها اليوم الخميس، 24 أفريل  “مع اقتراب حج هذا العام 1446هـ / 2025م، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة ان تسترعي انتباه الاخوة الراغبين بأداء شعيرة الحج من المواطنين الجزائريين وغيرهم ممن في الجزائر من الجنسيات الأخرى، بضرورة توخي الحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها بحسابات مجهولة أو منتحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار مغرية”.

وأكدت السفارة في بيانها أن “القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة العربية السعودية مباشرة.”

وعليه، أهابت السفارة “بالحرص على تجنب الانسياق وراء مثل هذه الحملات الوهمية، وتلقي المعلومة الصحيحة فيما يخص أداء شعيرة الحج من الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة لدى الجزائر حصرياً.”

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