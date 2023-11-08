السفارة الفلسطينية بالجزائر تشكر الرئيس تبون على مواقفه

شكرت سفارة دولة فلسطين في الجزائر، يوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على “مواقفه العظيمة” تجاه القضية الفلسطينية. ضد الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في الجزائر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حيث جاء فيه:

سفارة دولة فلسطين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون على مواقفه العظيمة تجاه وقوفه الى جانب الحق الفلسطيني في ظل حرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني منذ ما يزيد عن الشهر، في ظل عجز ولامبالاة وتخاذل من قبل المجتمع الدولي.

كما ثمنت السفارة الفلسطينية “الموقف الأخير للرئيس تبون الذي دعا فيه أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات الحقوقية. لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الاسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية”.

ودعت سفارة فلسطين بالجزائر “دول العالم الحر والمتحضر الى اتخاذ موقف مشابه انحيازاً إلى الحق الفلسطيني وانحيازاً الى قيم العدالة والأخلاق والإنسانية”.