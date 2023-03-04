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السفيرة الأمريكية: الزلّيج الجزائري يذكرّني بزرقة مياه المتوسط

الشروق أونلاين
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السفيرة الأمريكية: الزلّيج الجزائري يذكرّني بزرقة مياه المتوسط
ح.م
السفيرة الأمريكية بقميص الزلّيج

التقطت السفيرة الأمريكية بالجزائر صورة للزلّيج الجزائري الأصيل، من زيارتها إلى متحف سيرتا الوطني في قسنطينة. وقالت إن ألوانه تذكرها بزرقة مياه المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة على حساب السفيرة في تويتر، أرفقت فيها صورة لزلّيج أثري يعود إلى القرن الميلادي الـ10 بالقول:”أحبّ ألوان الزلّيج الجزائري الخضراء والزرقاء. إنها تذكّرني بمياه البحر المتوسط”.

وبقميص “الزلّيج”، ظهرت السفيرة إليزابيث أوبين مطلع فيفري الماضي، بين المتفرّجين في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في العاصمة.

ونشرت السفيرة أوبين صورة لها على تويتر، وهي ترتدي قميص التدريبات الشهير الخاص بالمنتخب الجزائري لكرة القدم. وكان بجانبها زوجها دانيال أوبين مرتديا قميص الخضر أيضا.

وقالت أوبين في تغريدتها:”أيها الأفناك، ها نحن هنا من أجلكم. فلتبدأ المقابلة”. وقد حظيت التغريدة بتفاعل واسع بين متابعي السفيرة على تويتر، حيث أعيد تغريدها أكثر من 50 مرة.

وفي جانفي الماضي، ظهر لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بملعب نيلسون مانديلا في الجزائر. مرتديًا قميص ”الزلّيج” الجزائري هو الآخر.

والتقطت صورة المسؤول الأوروبي، الذي يجري زيارة للجزائر، في مدرّجات ملعب مانديلا بالعاصمة، برفقة سفير الاتحاد الأوروبي. وكانا يتابعان مقابلة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليّين.

وتُحاكي الأشكال الهندسية الملوّنة على القميص، الذي صمّمته شركة أديداس الألمانية كبذلة تدريبات للاعبي المنتخب الجزائري، زلّيج قصر المشور الأثري الشهير في تلمسان.

لويس ميغيل بوينو على اليمين

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