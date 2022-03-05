السفيرة الأمريكية: العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة قوية ومهمة

أكدت تعميقها من خلال الحوار الاستراتيجي...

قالت السفيرة الأمريكية بالجزائر، اليزابيث مور أوبين، السبت بتاغيت بولاية بشار، “أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية “قوية” و”مهمة” و”سنستمر في تقويتها وتعميقها من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي” المقبل.

وذكرت أوبين، على هامش زيارة لها لقصر تاغيت في إطار إقامة “وان بيت الصحراء”، أن “العمل المشترك من أجل تنظيم وإنجاح تظاهرة “وان بيت الصحراء” دليل على نوعية العلاقات العميقة والواسعة التي يتشاركها البلدان”، مؤكدة “استمرارها في العمل على تقوية وتعميق هذه العلاقات، وهو مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة..”.

كما اعتبرت أن إقامة هذا “البرنامج الثقافي الدبلوماسي المشترك” بتاغيت بالصحراء الجزائرية “دليل على أن الجزائر والصحراء الجزائرية بالخصوص وجهة سياحية بامتياز سواء للجزائريين أو للأجانب..”.

واعتبرت السفيرة أن زيارتها لتاغيت وولاية بشار، كأول خرجة لها بعد العاصمة منذ تعيينها كسفيرة قبل شهر، يرجع لكون “الجنوب مهم جدا”، وأن “إقامة هذه التظاهرة في الجنوب نظرا للموقع الجغرافي الذي يضم العديد من الأنواع الموسيقية التي تعتبر جذورا لبعض الموسيقى الأمريكية وأيضا لجمال وأهمية هذا الجزء من الجزائر..”.

وأعربت أوبين عن “سعادتها الكبيرة” بالتواجد في تاغيت، التي وصفتها بـ”القطعة من الجنة والكنز والمكان الساحر والخلاب الذي وقعت في حبه..”، مشيدة بالتعاون والجهود المبذولة بين الحكومتين لإنجاح هذا البرنامج الذي “يجمع موسيقيين ويمزج أساليب موسيقية من الولايات المتحدة والجزائر وبلدان إفريقية مجاورة للجزائر في هذا الحدث الرائع والفريد من نوعه..”.

س.ع