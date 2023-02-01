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السفيرة الأمريكية تتحدث عن أهمية التعاون بين الجزائر وواشنطن

الشروق أونلاين
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السفيرة الأمريكية تتحدث عن أهمية التعاون بين الجزائر وواشنطن
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السفيرة الأمريكية

تحدثت السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين يوم الأربعاء بولاية ورقلة، عن أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكدت أوبين في لقاء بجامعة قاصدي مرباح، على هامش زيارتها للركن الأمريكي هناك، “أهمية التعاون ضمن العلاقات التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجلات ذات الاهتمام المشترك”.

كما أبرزت السفيرة في هذا السياق، دور الركن الأمريكي فيما يتعلق بتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي، وفي التعريف بالثقافة الأمريكية.

وأشارت أوبين بالمناسبة، إلى أن عدد الأركان الأمريكية التي بادرت سفارة بلادها بفتحها في جامعات الجزائر، قد قفز من 4 إلى 5 أركان أمريكية، بعد حصولها على الموافقة لإنشاء ركن أمريكي جديد في بشار.

وتمّ تدشين الركن الأمريكي بجامعة ورقلة سنة 2010، بكلية الآداب واللغات. وهو فضاء يتوفر على مكتبة للمطالعة، ومكتبة وسائط، كما ينظم عدة أنشطة علمية وثقافية.

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