السفيرة الأمريكية: خطّ جوّي مباشر لزيادة تنقّل السيّاح بين البلدين

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش يوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

وقالت السفيرة أوبين في تغريدة على تويتر، إنها تحدثت مع الوزير حول افتتاح خط مباشر للرحلات الجوية بين الجزائر والولايات المتحدة.

وجاء في تغريدة السفيرة:”ألن يكون من الرائع أن نشاهد المزيد من السيّاح الجزائريين في الولايات المتحدة، والمزيد من السيّاح الأمريكيين في الجزائر؟”.

قبل أن تضيف:”لقد تحدثنا أنا ووزير السياحة مختار ديدوش، حول مدى سهولة إنجاز هذا الهدف، بعد افتتاح خط جوّي مباشر بين البلدين”.