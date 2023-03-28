السفيرة الأمريكية: خطّ جوّي مباشر لزيادة تنقّل السيّاح بين البلدين
استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش يوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.
وقالت السفيرة أوبين في تغريدة على تويتر، إنها تحدثت مع الوزير حول افتتاح خط مباشر للرحلات الجوية بين الجزائر والولايات المتحدة.
وجاء في تغريدة السفيرة:”ألن يكون من الرائع أن نشاهد المزيد من السيّاح الجزائريين في الولايات المتحدة، والمزيد من السيّاح الأمريكيين في الجزائر؟”.
قبل أن تضيف:”لقد تحدثنا أنا ووزير السياحة مختار ديدوش، حول مدى سهولة إنجاز هذا الهدف، بعد افتتاح خط جوّي مباشر بين البلدين”.
Wouldn’t it be wonderful to see more Algerian tourists in the U.S. and more Americans in Algeria as tourists? Mokhtar Didouche, Minister of Tourism and I discussed how a direct flight would make this easier to achieve. #PolinDZ pic.twitter.com/1PcFfWp1jG
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) March 28, 2023