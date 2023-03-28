-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

السفيرة الأمريكية: خطّ جوّي مباشر لزيادة تنقّل السيّاح بين البلدين

الشروق أونلاين
  • 398
  • 0
السفيرة الأمريكية: خطّ جوّي مباشر لزيادة تنقّل السيّاح بين البلدين
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش يوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

وقالت السفيرة أوبين في تغريدة على تويتر، إنها تحدثت مع الوزير حول افتتاح خط مباشر للرحلات الجوية بين الجزائر والولايات المتحدة.

وجاء في تغريدة السفيرة:”ألن يكون من الرائع أن نشاهد المزيد من السيّاح الجزائريين في الولايات المتحدة، والمزيد من السيّاح الأمريكيين في الجزائر؟”.

قبل أن تضيف:”لقد تحدثنا أنا ووزير السياحة مختار ديدوش، حول مدى سهولة إنجاز هذا الهدف، بعد افتتاح خط جوّي مباشر بين البلدين”.

مقالات ذات صلة
مشاهد التبذير تتكرّر في رمضان رغم موجة الغلاء

مشاهد التبذير تتكرّر في رمضان رغم موجة الغلاء

مطاعم الرحمة.. من استقطاب الفقراء إلى الباحثين عن “اللمة”!

مطاعم الرحمة.. من استقطاب الفقراء إلى الباحثين عن “اللمة”!

أبواب مفتوحة لتوجيه التلاميذ وتقليص الرسوب بالمدارس

أبواب مفتوحة لتوجيه التلاميذ وتقليص الرسوب بالمدارس

رمضان 2023!

رمضان 2023!

قائمة أوّلية بأسماء التلاميذ المتوجهين لشعبة الفنون

قائمة أوّلية بأسماء التلاميذ المتوجهين لشعبة الفنون

نقص خطوط النقل يُدخل أحياء بالعاصمة في عزلة

نقص خطوط النقل يُدخل أحياء بالعاصمة في عزلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد