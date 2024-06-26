السفيرة الأمريكية في الجزائر: أتطلع إلى تعزيز التعاون بين دولتينا الكبيرتين (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحضر اللقاء بين الرئيس تبون والسفيرة الأمريكية، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.

وقالت السفيرة تبون في تصريحها عقب اللقاء:”أودّ أن أعبّر عن شكري العميق للرئيس تبون على استضافتي اليوم، لمناقشة العلاقة الثنائية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة والجزائر”.

وتابعت تقول:”نحن نقدّر تعاوننا الوثيق في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية. وقد جدّدت رغبتنا في أن نتمكن قريبا من إنشاء رحلة جوية مباشرة بين الجزائر ونيويورك”.

“كما ناقشنا تزايد تعاوننا في المحافل الدولية على إيجاد حلول للقضايا العالمية، وهو ما أكده الرئيس تبون مع الرئيس بايدن، خلال قمة مجموعة الـ7 في إيطاليا الأسبوع الماضي”، تضيف أوبين.

مؤكدة في هذا السياق، أن واشنطن تعمل بشكل مشترك مع الجزائر في مجلس الأمن، للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما تحدثت السفيرة الأمريكية عمّا وصفته بـ”العمل الدؤوب لسفارتها من أجل ربط الجزائريين والأمريكيين”، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقتها لـ:

حماية الثرات الثقافي في الجزائر،

ودعم دمج اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي الجزائري،

وتطوير الإنتاج الزراعي،

إلى جانب زيارة خبراء من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى الجزائر.

وبمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال الأمريكي والجزائري يومي 5 جويلية المقبل، قالت أوبين إن “تقارب تاريخي العيدين الوطنيين يعكس تقارب علاقة وتاريخ البلدين”. قبل أن تختم بالقول:”أتطلع إلى تعزيز التعاون بين الدولتين الكبيرتين”.