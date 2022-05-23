السفيرة الأمريكية: نشر تعليم الانجليزية بالجزائر من أهم أولوياتي

أكدت السفيرة الأمريكية بالجزائر اليزابيث مور اوبين أن مشروع “لينك” المخصص لتعليم اللغة الانجليزية للمسؤولين الجزائريين سينطلق من جديد خلال الخريف القادم، معتبرة أن تعليم الانجليزية من أهم أولوياتها.

وأوضحت السفيرة في كلمة لها خلال حفل اختتام مشروع تعليم اللغة الانجليزية الموجه للمسؤولين الحكوميين الجزائريين “لينك 2” في ماي 2023 أن السفارة الأمريكية تتطلع الى مواصلة المشروع هذا الخريف مع مجموعة جديدة من المشاركين.

وصرحت أوبين قائلة إن “تعزيز تعليم اللغة الإنجليزية يعتبر من أحد أهم أولويات سفارة الولايات المتحدة في الجزائر”.

واعتبرت المتحدثة أن هذا المشروع يهدف إلى إكساب المسؤولين مهارات لغوية للمشاركة في المؤتمرات والتبادلات الدولية.

من جهتها أعلنت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان صاحبة ثاني أعلى منصب في الديبلوماسية الأمريكية عن مشروع “لينك” كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة والجزائر، الذي عُقد في مارس 2022.

وقد شارك في البرنامج 120 مسؤولا من وزارات الخارجية، الفلاحة، الحماية المدنية، وزارة التجارة، وزارة الاتصال، وزارة الثقافة، وزارة الدفاع، وزارة البيئة، وزارة الصيد البحري، وزارة الصناعات الصيدلانية، وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل.

مسؤولون وإطارات بالجزائر يتلقون دروس دعم في اللغة الإنجليزية

تلقى أكثر من 100 مسؤول من عدة وزارات دروس دعم في اللغة الإنجليزية، حسبما أكدته السفارة الأمريكية.

وفي 24 أفريل 2022، نشرت الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة تجمع بين الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري والناطق الرسمي باسم السفارة خالد ولفسبرغ وكذا نائبة الملحق الثقافي.

وعلقت السفارة على المنشور بالقول “سليمة سواكري، الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن رياضات النخبة في الجزائر ولاعبة جودو أولمبية سابقة ، هي واحدة من 120 مسؤولًا من عدة وزارات جزائرية يتلقون دروسًا في اللغة الإنجليزية كجزء من مشروع “لينك” التابع للسفارة الأمريكية”.