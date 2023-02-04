السفيرة البريطانية “مُعجبة” بشخشوخة باتنة!

أبدت السفيرة البريطانية لدى الجزائر شارون ووردل يوم السبت، إعجابها بطبق الشخشوخة التقليدي في باتنة، عند مرورها على مؤسسة حرفية بالولاية.

وقالت ووردل في تغريدة على تويتر:”من الأشياء الممتعة في السفر، أنه يسمح لك بتجربة الأطباق التقليدية. وفي باتنة اكتشفت طبق الشخشوخة”.

وتابعت السفيرة:”لقد كان مميّزا ولذيذا للغاية، خاصة وأنه مصنوع باليد. كما أنني تناولته بصحبة مجموعة من السيّدات الرائعات”.

وتتولى شارون ووردل منصب سفيرة بريطانيا لدى الجزائر، منذ نوفمبر 2020، خلفا لسابقها باري لوين. حيث سبق لها أن تولّت نفس المهمّة في غامبيا.