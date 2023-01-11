السفيرة التركية بالجزائر تشيد بمستوى طلبة اللغة التركية

خلال زيارتها لجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة

أشادت السفيرة التركية بالجزائر ماهينوأوزديميرغوكتاس بمستوى طلبة قسم اللغة التركية بكلية الآداب والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، والذي وصفته بالعالي جدا، مبدية بذلك دعمها لرفع التعاون في إطار التبادل العلمي بين الجزائر وتركيا.

وخلال زيارتها، الثلاثاء، طافت السفيرة التركية رفقة الوفد المرافق لها بمختلف الأقسام وبالمكتبة المركزية بالجامعة، أين اطلعت على مختلف الأوعية الفكرية والمخطوطات باللغة العربية واللغة التركية حول الحضارة العثمانية والعلاقات التاريخية التي تجمع بلدها بالجزائر، معبرة خلال ذلك عن انبهارها بالانسجام الرائع بين جمال الهندسة المعمارية الإسلامية للجامعة الإسلامية الامير عبد القادر، والمستوى العالي والرفيع لطلبة اللغة التركية بالجامعة وطلاقتهم في التحدث باللغة التركية، أين كشفت أن هذا التميّز سيكون حافزا لها لدعم مشاريع مستقبلية في إطار التعاون العلمي بين دولة تركيا والجمهورية الجزائرية.

وأبرز مدير جامعة الأمير عبد القادر البروفيسور السعيد دراجي للشروق أن قسم اللغة التركية تم إنشائه خلال السنة الجامعية 2013/2014 وهو حاليا يضم 500 طالب مسجل بين مختلف المستويات التعليمية لشهادة الليسانس والماستر، كما تحصي الجامعة حاليا أزيد من 300 طالب متخرج في تخصص اللغة التركية، من الذين يمكنهم تدريس هذه اللغة، التي يتحدث به مئات الملايين في العالم وهي لغة دولة شقيقة.

فيما كشف مدير الجامعة أن المحادثات التي كانت خلال زيارة السفيرة التركية هدفت بدرجة أولى إلى توسيع مجال التبادل بين الجامعة ومختلف المعاهد التركية أولا من ناحية رفع الدعم بالأساتذة المتخصصين، والذين عددهم حاليا أستاذين فقط، في حين أن احتياجات الجامعة تتطلب على الأقل أربع أساتذة، وثانيا من حيث توسيع مجال التعاون بين الجامعة ومعاهد أخرى، فجامعة الأمير عبد القادر حاليا تربطها اتفاقية وحيدة مع معهد إمراه يونس، وثالثا من ناحية الدعم اللوجستيكي المعرفي وإثراء المكتبة بكتب تركية خدمة لترقية الكم المعرفي لطلبة اللغة التركية بما يخدم التحكم الأمثل للطلبة والإلمام الواسع بكل علومها، كما يجب الإشارة إلى أن جامعة الأمير عبد القادر التي قارب سنها الأربعين عاما، سبق لها وأن استقبلت طلبة من تركيا تخرجوا منها على مراحل في علوم الشريعة.