السفيرة التركية تجري زيارة وداع للوزير الأول

بعد تعيينها وزيرة في حكومة أردوغان الجديدة

استقبل الوزير الأول أيمن ين عبد الرحمان يوم الأحد بقصر الحكومة، سفيرة تركيا السابقة لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش، التي أدت له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامها بالجزائر.

وكان اللقاء، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة للطرفين “للتعبير عن الارتياح للمستوى الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين”.

كما تبادل الجانبان “وجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية التركية في شتى المجالات. لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة”.

وتسلّمت سفيرة تركيا السابقة لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش يوم الإثنين 5 جوان بأنقرة، مهامها الجديدة كوزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية.

وقالت الوزيرة الجديدة إنها تعتبر تسلّم مسؤولية الوزارة من سابقتها دريا يانق “التي عملت معها قبل وقت قصير، مدعاة فخر بالنسبة لها”.

وتابعت السفيرة السابقة أن “تركيا باتت دولة يشار إليها كنموذج في الخدمات الاجتماعية في العالم”. وأن “السياسات الاجتماعية الشاملة التي تركز على الفرد والأسرة تحظى بنصيب كبير في هذا النجاح”.

وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفيرة بلاده لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية.

وأعلن الرئيس المعاد انتخابه تشكيلة الحكومة الجديدة لتركيا، وهي تتكوّن من 17 وزيرا إلى جانب نائب الرئيس.

وقد عيّن أردوغان في هذه الحكومة رئيس الأركان السابق الفريق أول يشار غولر وزيراً للدفاع. ووالي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.

وأسندت وزارة الخارجية لرئيس جهاز الاستخبارات السابق هاقان فيدان. وجودت يلماز نائباً للرئيس، ومحمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا يوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات. وقد أسفرت عن فوز رجب طيب أردوغان بـ 52.18 بالمئة من الأصوات.

الإعلام البلجيكي “مهتمّ” بتعيين سفيرة تركيا بالجزائر وزيرة للأسرة

وحظي تعيين سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرةً للأسرة والخدمات الاجتماعية في الحكومة الجديدة للبلاد، باهتمام واسع بين عناوين الصحافة البلجيكية.

وحسب ما رصدته وكالة الأناضول التركية، فقد أفردت كافة وسائل الإعلام الناطقة باللغتين الفرنسية والفلامنكية، حيزا للوزيرة المولودة في بروكسل، والنائبة السابقة في برلمان المدينة.

وقد تحدثت عنها معظم الصحف البلجيكية مستخدمة عناوين من قبيل “نائبة بروكسل السابقة ماهينور أوزدمير أصبحت وزيرة في حكومة أردوغان”.

ولفتت الصحف المحلية إلى أن غوكطاش هي المرأة الوحيدة التي تولت منصباً وزاريا في الحكومة التي شكّلها الرئيس المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان.